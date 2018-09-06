وكان من اللافت تضمين المدعي التركي لائحة الاتهامات ضد القس برونسون رسالة تلقاها الأخير من ابنته، تتضمن رابطًا لمقطع فيديو عن الطبق العربي التقليدي المعروف باسم "المقلوبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الخميس.

وتقول لائحة الاتهام الموجهة إلى القس الأميركي إن المقلوبة هي الطبق المفضل عند أنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، ويتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

ومن بين الادعاءات الغريبة في لائحة الاتهام ضد برونسون، انتماؤه إلى مجموعة دينية وثقافية تدعى "مورمون"، تقول لائحة الاتهام إنها مجموعة سرية لمعلمي اللغة الإنجليزية وهي على اتصال مباشر مع الجيش والاستخبارات الأميركيين.

وتقول صحيفة "أحول" إن معلمي "مورمون" يشتركون في ميزة تعريف فريدة، تتمثل في أن لكل منهم أصبع مختلف مفقود، بدون الإشارة إذ ما كانت هذه الميزة موجودة لدى القس برونسون بالفعل أم لا.

وتتضمن اللائحة المرفوعة ضد برونسون اتهاما بالتخطيط لأحداث العنف التي وقعت بين متظاهرين والشرطة التركية في إسطنبول في يونيو 2013 بسبب نية الحكومة إزالة حديقة جيزي آنذاك، التي تطورت لاحقا لتمتد إلى مدن تركية أخرى.

ومن بين التهم الموجهة إلى القس برونسون رسائل عادية بعث بها عبر هاتفه المحمول إلى أصدقائه وأقربائه، اعتبرها الادعاء دليلا على دعمه لمحاولة الانقلاب في منتصف 2016.

كما استخدم الادعاء التركي صورا للقس برونسون إلى جانب أشخاص يرتدون ألوان العلم الكردي، وهو ما اعتبرته المحكمة ارتباطا بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وتتضمن الاتهامات أيضا تحقيقا أجراه برونسون حول كيفية إنشاء الكنائس في تركيا، بالإضافة إلى الادعاء بأنه كان يطبع الكتاب المقدس باللغة الكردية، رغم أن ذلك لا يعتبر جريمة وفق القانون التركي.