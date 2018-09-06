وتم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى، من جراء الحريق الذي اندلع في سلسلة منازل متلاصقة، بعد منتصف ليل الأربعاء. وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت إدارة الإطفاء إن ثماني سيارات إطفاء ونحو 60 من رجال المطافئ انتشروا بالموقع.

وأوضحت أن النيران أتت على الطابقين الأول والثاني من المبنى، قبل أن تصل فرق الإطفاء، لافتة إلى أن سبب الحريق غير معروف في الوقت الحالي.