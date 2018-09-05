وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الوزارة ضغطت على رئيس باراغواي الجديد، ماريو عبده، للعدول عن قرار نقل السفارة إلى القدس.

وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني: "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".

وكان كان الرئيس السابق هوراسيو كارتيس سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو الماضي، قبل أن يتولى عبده السلطة الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، ذكر متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستغلق سفارتها في باراغواي، وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ذكر أن بلاده استدعت سفيرها لدى باراغواي للتشاور.