وأعلنت الحكومة، الأربعاء، أن الإعصار القوي قتل 10 أشخاص غربي البلاد، كما بدأ مسؤولو مطار غمرته المياه في نقل نحو 3000 راكب بالقوارب، بينما انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة "إندبندنت" حجم المأساة اليابانية وكيف أطاحت الرياح بالسيارات والشاحنات وصنعت منها كومة هائلة، فضلا عن الخسائر التي لم تفلت منها المطارات ولا السفن الضخمة في المحيط.

والإعصار جيبي، ويعني بالكورية "ابتلاع"، أقوى عاصفة تشهدها اليابان منذ 25 عاما.

ويضرب الإعصار اليابان بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع قياسي في درجة الحرارة، مما أودى بحياة المئات هذا الصيف.

وقضى نحو 3000 سائح الليل في مطار كانساي بجزيرة هونشو الرئيسية. وأظهرت لقطات تلفزيونية أناسا يصطفون لشراء الأطعمة من متجر بالمطار.

وقالت الحكومة إن مسؤولي المطار بدأوا في نقل الركاب إلى مطار كوبي القريب باستخدام زوارق سريعة صباح الأربعاء.

ومسار الإعصار جيبي يجعله قريبا من مناطق في غرب اليابان تعرضت لأمطار وفيضانات أودت بحياة أكثر من 200 شخص في يوليو.