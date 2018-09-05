وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون (فانا) إن الضحايا قتلوا عندما سحق الانهيار الأرضي ثلاثة منازل في منطقة داورو.

ونقلت الهيئة عن مسؤول محلي بالشرطة قوله: "تم انتشال جثث عشرة أشخاص والبحث مستمر لاستخراج الجثتين الباقيتين".

وذكر المسؤول أن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى.

وكان انهيار أرضي بموقع مكب للنفايات في العاصمة أديس أبابا قد أودى بحياة 115 شخصا العام الماضي.