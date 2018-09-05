وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الثلاثاء، إن ترامب سيدعو في سبتمبر الجاري إلى عقد اجتماع لرؤساء الدول والحكومات حول إيران، حيث تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجلس الذي يضم 15 دولة.

وأوضحت هيلي أن ترامب سيرأس الاجتماع " لتناول انتهاكات إيران للقانون الدولي وعدم الاستقرار الذي تزرعه إيران في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت "من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعاً. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب" أنشطتها.

ومن المقرر عقد الاجتماع أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر الحالي، لكن روسيا أبدت تحفظات حيال ذلك.

في اجتماع صباح الثلاثاء بمجلس الأمن، احتجّت روسيا على عقد الاجتماع حول إيران. وأكّدت ضرورة الحديث خلال الاجتماع، في حال انعقاده، عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي لاحتواء طموحات طهران النووية.