وقال المتحدث باسم خفر السواحل، كيتا ساكاي، إن الرياح القوية جدا دفعت ناقلة النفط البالغ طولها 89 مترا، نحو الجسر الخاص بمطار كانساي.

ونشر التلفزيون الرسمي "NHK" مقطع فيديو، يظهر الناقلة وهي عالقة في الهوة التي أحدثتها في الجسر. وقد غمرت المياه المطار، وتوقفت الرحلات الجوية.

كما أظهرت لقطات فيديو أخرى شاحنة تطير من مكانها على جسر، بفعل الرياح، لتنقلب على جانبها وتقترب بشكل خطير من حافة الجسر قبل أن يطير سقفها من مكانه.

وأدت الرياح أيضا إلى اجتثثات بيوت من مكانها، إذ طار سقف بيت وجدراته بالكامل من سطح إحدى المباني.

يشار إلى أن الإعصار "جيبي" هو أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن، وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي صاحبته في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات. كما أظهرت لقطات فيديو أخرى

وضرب الإعصار "جيبي" ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة غربي البلاد حوالي منتصف نهار الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، كيتا ساكاي، إن الرياح القوية جدا دفعت ناقلة النفط البالغ طولها 89 مترا، نحو الجسر الخاص بمطار كانساي.

ونشر التلفزيون الرسمي "NHK" مقطع فيديو، يظهر الناقلة وهي عالقة في الهوة التي أحدثتها في الجسر. وقد غمرت المياه المطار، وتوقفت الرحلات الجوية.

يشار إلى أن الإعصار "جيبي" هو أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن، وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي صاحبته في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات.

وضرب الإعصار "جيبي" ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة غربي البلاد حوالي منتصف نهار الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن شخصين قتلا جراء الإعصار من بينهم رجل عمره 71 عاما في ولاية شيغا بعد أن سقط عليه مستودع بسبب الرياح العاتية.

وقالت الإذاعة الوطنية "إن أتش كي" إن 97 شخصا أصيبوا في مسار الإعصار، لكن إصاباتهم ليست خطرة.

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية قالت، إن الإعصار الضخم "سيضرب بكل قواه" غرب الأرخبيل ووسطه، ورجحت أن يؤثر على دائرة واسعة للغاية تشمل طوكيو بأسرها، رغم أن العاصمة تقع إلى الشرق من عين الإعصار.