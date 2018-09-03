وقال القاضي يي لوين إن وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار، عندما جمعا وثائق سرية.

ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الصحفيين اللذين أدينا بتهمة "المساس بأسرار الدولة"، بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة ارتكبها الجيش بحق الروهينغا المسلمين.

وقال ممثل الأمم المتحدة في بورما نوت أوستبي، بعيد النطق بالحكم: "نواصل المطالبة بالإفراج عنهما. وا لون وكياو سو أو يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى عائلتيهما، ومواصلة عملهما كصحفيين".

وكان الصحفيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها 10 من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين، العام الماضي، خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين من الروهينغا.