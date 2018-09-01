وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: "إن صحت هذه التقارير، فهذا يعد انتهاكا جسيما لسيادة العراق وقرار مجلس الأمن 2231".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "بغداد هي من يجب أن يحدد ما يحدث في العراق، وليس طهران".

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا يكشف أن طهران نقلت صواريخ إلى العراق، فيما نفت إيران ذلك.

وذكرت مصادر إيرانية وعراقية وغربية لرويترز، أن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات تقاتل بالوكالة عنها في العراق، وأنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك.

وقال 3 مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية، إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية، كما قال 5 من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.

ومن شأن أي مؤشر على أن إيران تعد لانتهاج سياسة أقوى فيما يتعلق بالصواريخ في العراق، أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الذي زاد بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية كبرى.