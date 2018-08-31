وكانت الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة إس-400 بضمان الحصول على بعض الأسلحة الأميركية الصنع، وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة من بينها مقاتلات إف-35.

وقال أردوغان في حفل تخريج ضباط بالجيش إن بلاده بحاجة أيضا لمقاتلات إف-35، وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة، لكنها ستشتري مقاتلات من مصادر أخرى، إذا أوقفت واشنطن تسليم المقاتلات.

وجاءت تصريحات أردوغان في وقت تستمر أزمة تركيا الاقتصادية بعدما انخفضت عملتها بنسبة 4.11 بالمئة، الخميس، حيث تم التعامل عليها بسعر 6.73 مقابل الدولار، واقتربت اكثر من أكبر انخفاض لها بلغته في أوائل الشهر الجاري، وهو 7.24 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت الليرة إجمالا ما يقارب 40 بالمئة من قيمتها منذ بدء العام.