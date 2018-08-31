وجاء ذلك بعد أكثر من شهر على إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين و13 جريحا في وسط تورنتو رابع أكبر مدينة في أميركا الشمالية.

وحصل إطلاق النار قبيل الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش)، ولم يُسفر عن ضحايا، وفقًا للشرطة التي نشرت إخطارا للبحث عن الجناة المشتبه بهم والذين يبلغون من العمر نحو عشرين عاما.

وتم إغلاق مركز "يوركديل"، أحد أكبر المراكز التجارية في البلاد، ومن المتوقع أن يُعاد فتحه صباح الجمعة.

وقالت الشرطة إنّ بعض الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في التدافع الذي أعقب تبادل إطلاق النار.

منذ بداية العام، شهدت تورنتو أكثر من 230 عملية إطلاق نار أودت بحياة حوالى 30 شخصًا.