وأوردت الوكالة، أن 15 من أفراد الجيش الأثيوبي لقوا حتفهم في الحادث الجوي بينما قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان.

وأوضح المسؤول في الشرطة، أشاليو أليمو، أن التحطم وقع صباح الخميس في منطقة أوروميا، وقال المسؤول إن سبب التحطم مازال قيد التحقيق.

وكانت المروحية متوجهة من مدينة ديرة داوا شرقي البلاد إلى قاعدة جوية في بلدة بيشوفتو جنوب غرب العاصمة أديس أبابا.



