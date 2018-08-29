وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن "العلاقات بين إيران وأوروبا، وخصوصا إيران وفرنسا، لها أعداء، وعلينا أن نظل يقظين في مواجهة أفعالهم".

وأضاف أن "القيود على سفر الدبلوماسيين الفرنسيين (إلى إيران) ليست (إجراء) صائبا".

وبحسب مذكرة داخلية اطبعت عليها "رويترز"، طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية، تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية لإيران.

وأشارت باريس إلى محاولة تم إحباطها لتفجير عبوة ناسفة، وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس، واعتبرت ذلك علامة على موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا.