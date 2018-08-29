ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال، أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.

وقال "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في وقت يحاول فيه النظام الإيراني الترويح لنظرية المؤامرة في الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي تفاقمت بعد إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.