وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، بريان هوك إن على النظام الإيراني سحب كل القوات الخاضعة له في سوريا ووقف إيواء عناصر القاعدة .

وأضاف أنه يتعين على طهران وقف تطوير صواريخها الباليستية ووقف تخصيب اليورانيوم والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقعها النووية في أي وقت.

وقال إن على إيران أيضا وقف دعمها للحوثيين بالصواريخ التي يطلقونها على السعودية.

وعلى جانب آخر، اعتبر هوك أن النظام الإيراني "يشبه المافيا حيث ينهب أموال الشعب باسم الدين لتمويل الإرهاب".

وقال إن المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة الحرس الثوري يملكون ملايين الدولارات، وذلك في وقت يعاني فيه الإيرانيون من الفقر.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، بسبب سوء استغلال إيران له في نشر الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وعلى إثر ذلك، أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعاني من تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم نتيجة سوء الإدارة وتوجيه الموارد لصالح الميليشيات المسلحة في المنطقة.