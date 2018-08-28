وقالت الوزارة إنه جرى "اتخاذ إجراء قانوني ضد 146 شخصًا، و281 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمنظمات إرهابية، وتعلن صراحة أنها تابعة لمنظمات إرهابية، وتحرض الناس على العداء للدولة وإهانة السلطات.

ووفقًا لتقرير سابق لوكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة، في 21 يوليو، فقد حددت فرق الشرطة تحت قيادة وحدة الجرائم الإلكترونية وجود 126 ألف حساب على مواقع التوصل الاجتماعي ترتبط بمنظمات إرهابية مزعومة، خلال العامين الماضيين.

وقال التقرير إن نحو 50 ألفا من أصل 68 ألف حساب مؤيد للانقلاب الفاشل في يوليو 2016، تعود لأعضاء مزعومين في حركة فتح الله غولن، التي يعتبرها الحزب الحاكم منظمة إرهابية.

وزعم التقرير أن 17 ألفا من الحسابات كانت مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما وجدت صلة بين ألف حساب وتنظيم داعش.

وشنت السلطات التركية حملة لا هوادة فيها ضد أنصار مفترضين لفتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه قطعيا الداعية المقيم في الولايات المتحدة.

ولم تقف عند أنصار غولن، بل طالت أيضا معارضين مناصرين لقضية الأكراد ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية.

ومنذ منتصف يوليو 2016، تم سجن نحو 77 ألف شخص، وطرد أو وقف أكثر من 170 ألف شخص عن العمل.