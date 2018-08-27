وأظهر الفيديو، الذي كان يبث بطولة للعبة الفيديو "مادن 19" في حانة رياضية بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، ظهر الاثنين.

ولم يظهر البث المباشر لحظة إطلاق النار على المشاركين في البطولة، ولكنه أظهر الكاميرا مثبتة على شاشة اللعبة، فيما سمعت أصوات إطلاق النار في الخلفية، وسط صراخ وهلع المشاركين.

ويظهر فيديو آخر صورة لاثنين من المشتركين أثناء خوضهم اللعبة، قبل أن تختفي صورتهم وينقطع اتصالهم باللعبة بعد إطلاق النار، ولم يعرف إذا كان أحدهم قد تعرض لإطلاق النار.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار خسر في مسابقة ألعاب الفيديو ثم صوب سلاحه صوب عدد من الأشخاص وفي نهاية المطاف أطلق النار على نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، أن 4 قتلى و 11 جريحا وقعوا في ولاية فلوريدا إثر حادث إطلاق نار عشوائي بمركز جاكسون فيل لاندينغ للتسوق.