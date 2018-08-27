ولاحقت البحرية الإسبانية عبر زورقين سريعين وطائرة مروحية، المهربين، مما جعلهم يرمون بضائعهم في البحر.

وحسب وسائل إعلامية إسبانية، تمكنت البحرية الإسبانية من حجز 2407 كيلوغرام من مخدر الشيرا، بعد ما ألقى به المهربون في عرض البحر بمضيق جبل طارق، أثناء عملية المطاردة.

وقام المهربون برمي حمولتهم للتخفيف من وزن القارب، والحصول على السرعة اللازمة للهرب من زوارق الحرس المدني.

وأضافت المصادر أن المهربين قاموا برمي أشياء حادة على زوارق الحرس المدني الإسباني، لتخريبها وعرقلة متابعتها لهم وإفشال عملية المطاردة.