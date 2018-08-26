وقالت السفارة في بيانها، إن المقاتلات البريطانية اعترضت سبيل الطائرة الروسية بطريقة خطيرة تهدف إلى استفزاز موسكو، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتابعت: " ما هو التهديد الذي يمكن أن تشكله طائرة روسية تقوم بطلعات قرب الساحل الروسي لبريطانيا، وهي على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن الجزر البريطانية".

وأضافت :" بدلا من تعزيز أمن أي طرف، تستخدم السلطات البريطانية مثل هذا الوجود العسكري (في منطقة البحر الأسود) للاستفزاز. ليس فقط من خلال إطلاق تصريحات لفظية، على الرغم من أنها مؤسفة بالفعل، لكن من خلال أفعال عسكرية.. وهو ببساطة أمر خطير".

ورفضت وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان التعليق على التصريحات الروسية، الأحد.

واعترضت المقاتلات البريطانية قبل عدة أيام طائرة روسية فوق البحر الأسود، في منطقة تصنف على أنها المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وهناك لثلاث دول من حلفاء بريطانيا في الناتو مناطق تطل على البحر الأسود: وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا.

وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث الاختراق المتبادل للأجواء بين روسيا ودول الناتو، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين.