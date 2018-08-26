ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية أن مقاتلة "إف- 5" المخصصة لأغراض التدريب تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مدينة دزفول في محافظة خوزستان الإيرانية.

وقتل الطيار بينما نجا مساعده وتم نقله إلى المستشفى، وفق المصادر نفسها التي لم تكشف أسباب الحادث.

واشترت إيران مقاتلاتها من طراز "إف-5" من الولايات المتحدة قبل اندلاع الثورة الخمينية في 1979 ولا يزال لديها 48 في الخدمة، وفق آخر التقديرات الصادرة عن مؤسسة "جينز-آي اتش اس ماركيت".

وكشفت طهران الأسبوع الماضي أول مقاتلة محلية الصنع بنسبة 100%، أطلقت عليها اسم "كوثر"، لكن خبراء شككوا في إعلان النظام الإيراني، معتبرين أنها ليست سوى مجرد نسخة مقلّدة عن "إف5" تايغر الأميركية المخصصة للتدريب.

ويتكرر أمر سقوط الطائرات الحربية الإيرانية، لنتيجة الصعوبات التي تواجها طهران في تطوير سلاح الجوي نتيجة العقوبات.