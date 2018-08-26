وأكد الرئيس الإيراني أنه لا يوجد ما يعيق استمرار هذا التعاون المشترك، بين طهران والدوحة.

من جانب آخر، قال زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين.

وأضاف ظريف أن: "تركيز أميركا ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين"، مشيرا إلى أنه:"منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لم تتمكن أميركا من تحقيق أهدافها".

وأوضح الوزير الإيراني أن قرار ترامب الانسحاب أضر ببلاده، كما أدى الاتفاق النووي إلى صراع سياسي داخل إيران.

وتهدف واشنطن إلى إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي والتوقف عن دعم جماعات ميليشيات في سوريا والعراق.