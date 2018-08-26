وفي اليوم الثاني من زيارته لهذا البلد، قال البابا خلال زيارة إلى كنيسة نوك (180 كلم عن دبلن) "أطلب المغفرة من الرب عن هذه الخطايا، عن الفضيحة والخيانة التي شعر بها الكثير من الأشخاص في عائلة الله".

ويختتم الحبر الأعظم الأحد زيارته القصيرة إلى إيرلندا التي هيمن عليها ملف الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة في الكنيسة الكاثوليكية بحق أطفال.

وبعد زيارته لكنيسة نوك، سيترأس قداس الختام "للقاء العالمي للعائلات" الحدث الذي ينظم كل ثلاث سنوات وشارك فيه من قبل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ويتوقع أن يحضر نصف مليون مؤمن القداس في حديقة فينيكس في دبلن.