وانتشرت سحابة ضخمة من الدخان في أجواء المدينة.

وتسبب وجود تلك الذخيرة، التي يعتقد أنها تعود لحقبة وجود الجيش السوفيتي في ألمانيا الشرقية السابقة، في تعقيد جهود مكافحة الحريق.

وانتشرت ألسنة اللهب التي تستعر على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من برلين بسرعة لتأتي على مساحة تفوق مساحة 500 ملعب لكرة القدم بسبب الطقس الجاف في صيف يعد أحد أشد فصول الصيف حرارة في تاريخ أوروبا.

واقتربت ألسنة اللهب حتى وصلت إلى مئة متر من بعض المنازل في بعض المناطق. وقالت السلطات إن 540 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم وللجوء لمراكز إقامة مؤقتة للطوارئ.