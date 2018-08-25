وقال ترامب على تويتر "عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين. لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخبارا كاذبة مثل سي.إن.إن التي انخفض تقييمها بشكل كبير. على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!". ولم يذكر ترامب اسم أي شركة بعينها.

وانتقد ترامب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وقال إنها "تمارس التمييز بشكل واضح ضد الأصوات الجمهورية والمحافظة".

وجاءت تغريدات ترامب بعد أن أزالت أبل وغوغل ويوتيوب وفيسبوك بعض المحتوى الذي ينشره موقع (إنفوورز) الذي يديره ألكس جونز وهو من مؤيدي نظرية المؤامرة. كما تم إيقاف حساب جونز الشخصي على تويتر في 15 أغسطس آب.

وفي مقابلة مع رويترز يوم الاثنين قال ترامب إن من الخطير جدا أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك بإسكات الأصوات على منصاتها.

وجاءت تعليقات ترامب فيما يواجه قطاع شركات التواصل الاجتماعي تدقيقا مكثفا من الكونجرس بشأن مراقبة الدعاية الأجنبية.

وحذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت يوم الثلاثاء مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعاية إيرانية مزعومة فيما شنت فيسبوك حملة ثانية قالت إنها تتعلق بروسيا.