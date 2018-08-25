وتهرب أعداد متزايدة من مواطني فنزويلا من الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية في البلاد، الأمر الذي يمثل ضغطا متزايدا على الدول المجاورة. وقال مسؤولون من كولومبيا والإكوادور وبيرو إنهم سيجتمعون في بوغوتا الأسبوع المقبل لبحث سبل تحقيق تقدم في هذه القضية.

وشددت الإكوادور وبيرو هذا الشهر قواعد دخول الفنزوليين، لتلزمهم بحمل جوازات سفر بدلا من الاكتفاء ببطاقات الهوية القومية. وفي البرازيل تسببت أحداث شغب في دفع المئات إلى العودة للحدود.

ووصفت المنظمة هذه الأحداث بأنها مؤشرات تحذير مبكرة وقال المتحدث باسمها جويل ميلمان إنه ينبغي تخصيص تمويل ووسائل لمواجهة تدفق المهاجرين.

وقال خلال إفادة صحفية "يقترب ذلك من لحظة حرجة شهدناها في مناطق أخرى من العالم ولا سيما في البحر المتوسط".

والخميس دعت المنظمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول أمريكا اللاتينية لتسهيل دخول الفنزوليين، الذين غادر أكثر من 1.6 مليون منهم البلاد منذ 2015.