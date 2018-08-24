وأضاف أنه أثار مع نيكولاي باتروشيف مسألة تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران وقال إنهما بحثا إمكانية انسحاب مرحلي لإيران من سوريا.

وقال بولتون في مؤتمر صحفي في جنيف بعد محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات مع باتروشيف "أوضحت أننا لن نسمح بالتدخل في (انتخابات) 2018 وأننا مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ذلك".

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب مزاعم عن تدخلها في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وهو ما تنفيه موسكو.

وذكر بولتون أن الخلافات بشأن قضية التدخل حالت دون صدور بيان ختامي مشترك من الجانبين بعد أول اجتماع رفيع المستوى منذ اجتمع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو تموز.

وقال بولتون "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا. حددنا مجالات معينة يمكن استعادة قنوات الاتصال فيها ومزيدا من العمل الذي ينبغي أن تقوم به الوكالات المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرهما".

ونسبت وكالات أنباء روسية إلى باتروشيف قوله إنهما اتفقا بشكل عام على إعادة فتح قنوات التواصل بين وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين.

وذكر بولتون أنه بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بهدف فرض قيود على برنامج إيران النووي، أصبح هدف إدارة ترامب "ممارسة أقصى الضغوط على النظام" بجعل العقوبات "أكثر شمولا وفعالية".

وأضاف أن باتروشيف لم يسع للحصول على إعفاءات لروسيا من العقوبات خلال المحادثات.

وتعقيبا على دور إيران في الصراع السوري قال بولتون "هدفنا هو أن تعود كل القوات الإيرانية إلى إيران... وتحدثنا عن عدة سبل يمكن من خلالها تحقيق ذلك عن طريق سلسلة من الخطوات".