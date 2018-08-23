وحذفت غوغل 39 قناة على يوتيوب وست مدونات على موقع بلوغر و13حسابا على موقع غوغل بلاس.

وقالت غوغل إنها تمكنت من إيجاد رابط بين الحسابات وإذاعة جمهورية إيران، في إطار حملة تعود إلى يناير 2017، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكدت عملاق محركات البحث التي تواصلت مع شركة فاير آي لأمن الإنترنت لتزويدها بالمعلومات، إنها رصدت وحذفت في الشهور القليلة الماضيةمحاولات من جانب "أطراف تعمل برعاية الدولة".

وقالت فاير آي إنها تشتبه في "عملية للتأثير" يبدو أن مصدرهاإيران تستهدف جماهير في الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكااللاتينية والشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس غوغل كنت ووكر في بيان: "تمكنا من تحديد عدد من الحسابات التي كانت تخفي ارتباطها بحملة تديرها منظمة إذاعة جمهورية إيران ".

وأضاف: "إن المتورطين في هذا النوع من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا، ونحن نقوم سريعا بحذف هكذا محتوى من خدماتنا ونغلق حساباتهم".