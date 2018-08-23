وقالت الوكالة، نقلا عن "راديو آسيا الحرة"، إن بيانات مكتب مرجعية السكان لعام 2018 تتوقع نمو عدد سكان كوريا الشمالية بمعدل سنوي ليبلغ 26 مليونا و600 ألف بحلول 2030.

وبعد عام 2030، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو السكاني في كوريا الشمالية، وبحلول عام 2050، من المرجح أن يصل عدد سكان الدولة إلى 26 مليونا و800 ألف نسمة.

ومن المتوقع أن تتضاعف نسبة الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 65 عاما أو أكثر، والتي تمثل 10 بالمئة من سكان البلاد هذا العام، بحلول 2050، وفق البيانات.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن معدل وفيات الرضع في كوريا الشمالية، أو عدد وفيات الرضع لكل 1000 مولود جديد، انخفض إلى 12 في 2018، و16 في 2017، و25 في 2015.