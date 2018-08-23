وقالت الشركة البريطانية إنها ستعلق خدماتها في مكاتبها بالعاصمة الإيرانية طهران، لأن عملية التشغيل هناك "لم تعد مجدية" من الناحية التجارية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية أن الرحلة الأخيرة التي ستغادر من لندن إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر، في حين ستكون آخر رحلة قادمة من طهران إلى لندن في 23 سبتمبر المقبل.

وفي وقت لاحق الخميس، قالت إدارة شركة "إير فرانس"، الخميس، أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 سبتمبر المقبل، بسبب ضعف المردود التجاري نتيجة العقوبات الأميركية.

وقال المكتب الإعلامي في مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية إن "اير فرانس" التي أوكلت الرحلات إلى طهران إلى شركة "جون" التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، "خفضت (عدد رحلاتها) من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة منذ 4 أغسطس وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".