وقال ترامب لشبكة "فوكس أند فريندس" التلفزيونية: "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار، أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وكان ترامب يرد على سؤال بشأن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق مايكل كوهين، تحت القسم، إنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الأميركية.

وقال ترامب: "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

واسترسل الرئيس الأميركي في تصريحات بشأن خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، اعتبر أنه تحقق خلال رئاسته، مشددا على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير.

ووجه كوهين ضربة سياسية موجعة لترامب بعدما أقر في محكمة في نيويورك، الثلاثاء، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.

وفي هذا السياق اعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".