وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "تحركات الحلف دفاعية ومتناسبة وتتسق تماما مع التزاماتنا الدولية".

وأضافت: "الحلف نشر 4000 جندي في الشطر الشرقي من أراضيه لردع أي عدوان محتمل. هؤلاء الجنود لا يمكن مقارنتهم بالفرق التي نشرتها روسيا. على النقيض من ذلك، روسيا لها قوات في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا ضد رغبات حكوماتها".

كما فندت المتحدثة مزاعم بوتين بأن التحالف العسكري الغربي يرفض بحث القواعد التي تحكم الطلعات الجوية العسكرية مع روسيا، قائلة إن ملف الطيران طُرح في عدد من المنتديات العسكرية المشتركة.

وقالت "بالنسبة لمسألة الطيران.. نحن ناقشنا سلامة الطيران في منطقة البلطيق في مجلس حلف شمال الأطلسي-روسيا".