وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة من الفتية يحملون سكاكين كبيرة، بينما حمل أصغرهم هاتفا ظهر على شاشته علم تنظيم داعش وهم يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي باللغة الروسية، بحسب رويترز.

وبينما لم يتسن التحقق من صحة الفيديو أو التأكد من هويات الفتية، فإن أعمارهم تبدو متسقة مع بيانات المسؤولين المحليين الذين قالوا إن المهاجمين قصرا، أحدهم يبلغ عمره نحو 11 عاما.

وقالت وكالات أنباء روسية ومسؤولون إنه في الهجمات التي وقعت الاثنين، والتي شملت محاولة فاشلة لتنفيذ هجوم انتحاري وهجوم بسكين على مركز للشرطة، قتل أربعة من المهاجمين بالرصاص، بينما نقل خامس للمستشفى بعد أن نجا من محاولة تفجير نفسه.