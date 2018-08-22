وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض المهاجرين وقد تخضبت أذرعهم وأرجلهم بالدماء فيما يبدو نتيجة اقتحام الأسلاك الشائكة التي تعلو جدار الحدود وهم يهتفون سائرين باتجاه مركز استقبال مؤقت.

ومعظم من حاولوا اقتحام المدينة هم من الشبان، وصاح أحدهم "أحب إسبانيا"، وفق ما نقلت رويترز.

وتكشف بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 3800 مهاجر عبروا إلى جيبي سبتة ومليلية حتى الآن هذا العام .

وتصل نسبة من سلكوا هذا الطريق 14 في المئة من إجمالي من وصلوا البلاد وعددهم 27600 غالبيتهم بطريق البحر بين يناير ويوليو من العام الجاري أي بزيادة 130 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المتحدث إن خمسة مهاجرين أصيبوا بجروح وأصيب سبعة من رجال الشرطة الإسبانية بحروق بسبب مادة حارقة ألقاها المهاجرون.