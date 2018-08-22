وبحسب ما نقلته وكالة "دوميرورن" التركية فإن البرج الواحد يصل وزنه إلى عشرة أطنان ويمتاز بكونه مقاوما للرصاص والصواريخ وهجمات القنابل التقليدية.

وأقيمت الأبراج المدرعة لأول مرة في تركيا على الطريق السريع بين منطقتي ماردين وديار بكر، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي حرييت" المحلية.

ويقول المسؤولون الأتراك إنهم يراهنون على الأبراج المدرعة لأجل "محاربة الإرهاب" وضبط الأمن في المنطقة الجنوبية على نحو أفضل.

وتأتي إقامة الأبراج المصفحة فيما شيدت السلطات التركية جدارا على الحدود مع سوريا بطول يناهز 764 كيلومترا حتى الآن.

ويصل الطول الإجمالي الذي تريده أنقرة للجدار إلى 826 كيلومترا، وتسعى إلى أن يشكل نقطة لعرقلة الأنشطة الممنوعة في البؤرة المتوترة.

ويبلغ طول الحدود بين سوريا وتركيا 911 كيلومترا، وتحول هذا الجوار إلى مصدر اضطرابات بسبب الحرب السورية، لكن مراقبين يتهمون أنقرة بتسهيل عبور المتشددين خلال تطورات الأزمة.