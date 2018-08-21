ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح قولها، إن روسيا ستبدأ في تسليم صواريخ S-400 الدفاعية المتقدمة إلى تركيا في عام 2019.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين في الشركة، أنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلا من استخدام الدولار الأميركي.

وأبدت الولايات المتحدة قلقها من اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر صواريخ S-400 الروسية الصنع، واعتبرت أنها تشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات إف-35.