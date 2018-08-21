ووردت تصريحات ترامب في مقابلة مع رويترز، الاثنين، بينما تواجه صناعة مواقع التواصل الاجتماعي رقابة متزايدة من الكونغرس الأميركي فيما يتعلق بالدعاية الأجنبية.

وكان ترامب قد انتقد هذه الصناعة، مؤخرا، قائلا إن المنصات الاجتماعية "تمارس تمييزا تاما ضد أصوات الجمهوريين والمحافظين". وأضاف ترامب في التغريدات ذاتها "عدد كبير للغاية من الأصوات يجري إخراسه، بعضها جيد والآخر سيء".

وأضاف ترامب "لن أذكر أسماء (بعينها) لكن عندما يتم حذف أشخاص محددين من تويتر أو فيسبوك وتتخذ (الشركتان) مثل هذا القرار فإن ذلك بحق أمر خطير لأنه يمكن أن يأتي عليك الدور غدا".

وجعل ترامب حسابه على تويتر، الذي يتابعه ما يزيد على 53 مليونا في أنحاء العالم، جزءا أساسيا من أدائه الرئاسي ومثارا للخلاف بعد وصوله إلى البيت الأبيض إذ استخدمه للترويج لجدول أعماله وإعلان سياساته ومهاجمة منتقديه.