وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة "فرانس برس": " مجموعة من الإرهابيين سيطرت صباح اليوم على مبنى في ركا خانه، وأطلقوا صواريخ على كابل. أصيب شخصان فيما تشتبك قوات الأمن مع الإرهابيين".

بينما ذكرت "رويترز" أن إطلاق الصواريخ استهدف القصر الرئاسي، بينما كان الرئيس أشرف غني يلقي خطابا بمناسبة عبد الأضحى، وفقا للشرطة الأفغانية.

وحلقت مروحيات، وتصاعد الدخان فوق مسجد عيدكاه في منطقة ركا خانه، مع انتشار أمني مكثف قرب استاد كابل.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي هذا التطور، رغم مطالبة الرئيس الأفغاني بوقف إطلاق النار مع حركة طالبان خلال عيد الأضحى.

واختطفت طالبان، الاثنين، أكثر من 100 مدني من بينهم نساء وأطفال، في كمين شمالي البلاد.

وإلى جانب طالبان، يشن تنظيم داعش الإرهابي هجمات في أفغانستان، كان آخرها ما عرف بـ" مجزرة كابل" التي استهدفت مركزا تعليميا، الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 34 قتيلا.