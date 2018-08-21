وكانت طهران مهدت لهذا الكشف الأسبوع الماضي، عندما أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن بلاده ستعرض الطائرة على الملأ في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية الذي يوافق 22 أغسطس.

ويحاول النظام الإيراني عبر الكشف عما يقول إنها أسلحة متطورة كسب التأييد الشعبي وإظهار القوة، لكن كثيرا من التقارير أظهرت أن هذه الأسلحة لا تعدو كونها مجرد خداع.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في منتصف أغسطس الجاري أن صاروخ "فاتح مبين" الذي أعلنته طهران، ليس سوى مجرد استعراضات مضحكة.

ويأتي هذا الكشف الذي يتزامن مع عيد الأضحى، في وقت يواجه النظام غضبا شعبيا عارما، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد، جراء سياسات النظام وفساده.

وشهدت الأسابيع الأخيرة في إيران تظاهرات صرخ فيها المشاركون "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى مرشد النظام علي خامنئي.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل، متأثرا في الأساس بالطلب القوي على الدولار من الإيرانيين، الذين يسعون لحماية مدخراتهم.