وأفادت شرطة منطقة كتالونيا في تغريدة على "تويتر" أن "رجلاً مسلحاً بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيلا لمهاجمة عناصر الشرطة. وتم إطلاق النار على المهاجم".

وقال مفوض شرطة منطقة كتالونيا رافيل كوميس "من وجهة نظرنا لإنه هجوم إرهابي". وأضاف أن "الشرطية استخدمت سلاحها الناري لإنقاذ حياتها".

وذكرت وسائل إعلام أن المهاجم جزائري وهتف "الله أكبر" خلال الهجوم، لكن ناطقا باسم الشرطة رفض تأكيد ذلك.

ووقعت الحادثة بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للاعتداءات التي شهدتها كتالونيا.

وقتل 16 شخصا في 17 أغسطس 2017 عندما دهست شاحنة المارة في شارع رأس رامبلا وسط برشلونة وفي اعتداء آخر استهدف منتج كامبريلس القريب.

وتبنى داعش تلك الاعتداءات الإرهابية الدامية.