وكان مركز الزلزال على بعد 19 كيلومترا شمالي ميناء جولفيتو الواقع في أقصى جنوب البلاد.



وكانت أكبر مدينة قريبة هي ديفيد فيبنما وتقع على بعد نحو 87 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.



وقال متحدث باسم رجال الإطفاء في كوستاريكا إنه لم ترد سوى أنباء عن وقوع أضرار طفيفة نتيجة تساقط أشياء في منازل ومتاجر قرب مركز الزلزال.



وقال خوسيه دوندريس رئيس وكالة الحماية المدنية في بنما إنه لم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار أو إصابات في المنطقة الحدودية.



وكان قد ذُكر في بادئ الأمر إن قوة الزلزال 6.2 درجة ولكن تم تخفيض قوته فيما بعد.



ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات فقط تحت سطح الأرض ممايزيد من تأثيره.



ويعتبر أي زلزال قوته ست درجات قويا وقادرا على أن يسبب أضراراجسيمة.