ونشرت الناشطة والصحفية الإيرانية، ماسياه النجاد، فيديو الحادثة، الخميس، وقالت إن هذه امرأة "الشجاعة" استطاعت أن "تتحدى" تدخل رجل الدين، الذي اعتبر حجابها "غير محتشم"، وفق ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.

ووثق الفيديو، الذي صور بشارع في إحدى المدن الإيرانية والتي لم يتم تحديدها، جدلا دار بين امرأة ترتدي حجابا، ورجل دين طالبها بأن تعدّل من طريقة وضع الحجاب.

وقال الرجل: "أصلحي من حجابك وإلا سأمر باعتقالك"، إلا أن المرأة لم تمتثل له وصرخت في وجهه، ووصل بها الأمر إلى حد خلع حجابها عن رأسها.

ويعد الحجاب إلزاميا على النساء في الأماكن العامة بإيران منذ 40 عاما، ويمكن أن تواجه النساء عقوبة السجن في حال عدم الالتزام بارتدائه.

وتعرضت شابة إيرانية في وقت سابق من العام الجاري، لاعتداء من ضابطات في الشرطة الإيرانية، اعتبرن حجابها "غير محتشم"، لأنها لا تغطي شعرها بشكل كامل.

وبثّ ناشطون إيرانيون تسجيلا مصورا للحادث الذي تعرضت خلاله الشابة للضرب الوحشي، مما أدى إلى انتشاره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق موجة من التعاطف الشعبي.

ومنذ 2014، تنشط حملة على شبكات التواصل تحت عنوان "حريتي المخفية"، وتدعو الإيرانيات إلى التقاط صور أو مقاطع لأنفسهن دون ارتداء الحجاب.