وسيترأس "مجموعة عمل إيران" براين هوك، الذي يشغل حاليا منصب مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية.

ودعت الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بومبيو وهوك، دول العالم إلى التجاوب مع العقوبات الأميركية ضد إيران، وقالت إن "العقوبات على إيران هدفها تغيير سلوكها ووقف دعمها للإرهاب".

وتعهدت واشنطن على حشد دعم دولي لاستراتيجيتها الجديدة "من أجل التصدي لأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

وأعلنت واشنطن هذا العام انسحابها من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على طهرات، ووصفتها بأنها قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا وافقت على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر صرامة.