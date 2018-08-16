ونظمت صحيفة "بوسطن غلوب" الحملة التي انضمت إليها صحيفة "نيويورك تايمز" وصحف أصغر، بعضها في ولايات فاز فيها ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واتهم مجلس تحرير صحيفة "بوسطن غلوب"، في مقال نشر على الإنترنت، الأربعاء، ترامب بشن "هجوم مستمر على الصحافة الحرة".

وجاء في المقال الذي عنون بـ"الصحفيون ليسوا أعدا"، أن "عظمة أميركا تعتمد على دور الصحافة الحرة في قول الحقيقة لأصحاب النفوذ. وصم الصحافة بأنها عدو الشعب أمر غير أميركي، إذ يشكل خطرا على الميثاق المدني الذي نشترك فيه منذ أكثر من قرنين من الزمان".

وردا على ذلك قال ترامب إن "وسائل إعلام الأخبار المزيفة هي الحزب المعارض. هذا سيء جدا لبلدنا العظيم. لكننا ننتصر".

ووصف ترامب تقارير منتقدة بأنها "أخبار كاذبة".

ويمتلك ترامب تاريخيا من العداء مع وسائل الإعلام، وسبق له أن غرد على "تويتر" في فبراير 2017، قائلا: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، إيه بي سي، سي بي إس، وسي إن إن) ليست عدوا لي، بل هي عدو للشعب الأميركي".