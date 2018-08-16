وكان السياسي البارز يرقد في مستشفى معهد عموم الهند للأبحاث الطبية، حيث كان يعاني من مشكلة في الكلى والرئة، لكن وضعه الصحي أبعده عن الأنظار لأعوام.

وفاجبايي الذي ولد في 25 ديسمبر 1924 لأسرة متواضعة في ولاية غواليور، شغل منصب رئيس وزراء الهند 3 مرات، الأولى لفترة وجيزة من 13 يوما عام 1996، ثم ولاية ثانية لمدة 13 شهرا بين 1998 و1999 على رأس حكومة ائتلافية جديدة عبر التحالف الديمقراطي الوطني، ثم 5 سنوات من 19 مارس 1998 حتى 19 مايو 2004.

ودخل فاجبايي عالم السياسة عندما كان في الجامعة، حين انضم إلى حركة تحرير الهند عام 1942 التي عجلت بإنهاء الاستعمار البريطاني، وأثناء دراسته الجامعية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون برز توجهه واهتمامه بالشؤون الخارجية.

وبعدما عمل في مهنة الصحافة لفترة قصيرة، اعتنق فاجبايي الأفكار الشيوعية لفترة من الزمن قبل انضمامه إلى حزب بهاراتيا جانا سانغ، سلف بهاراتيا جاناتا.

ويعتبر فاجبايي أحد الوجوه المعتدلة في حزب جاناتا حيث كان يتعامل مع الجماعات الهندوسية المتطرفة بحذر.

وعبر تاريخه السياسي الذي امتد لأربعة عقود، شارك فاجبايي بفعالية في صياغة السياسة الخارجية والمحلية للهند بعد الاستقلال.