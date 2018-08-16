ويظهر الفيديو رجل إطفاء مربوطا بحبل وينقذ رجلا نجى بأعجوبة من حطام الجسر المنهار، يوم الثلاثاء، في المدينة الساحلية بشمال إيطاليا، وأدى إلى مقتل حوالي 40 شخصا.

ونشرت الفيديو إحدى الصفحات الإيطالية على تويتر، وعلقت قائلة "إنقاذ أحد الناجين وإخراجه من الحطام من طرف أحد العناصر بالمؤسسة الإيطالية لخدمات الإطفاء والإنقاذ".

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وجثث وسط حطام الجسر، الذي انهار جزء منه لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى.

وقالت مسؤولة الشرطة في جنوى أليساندرا بوتشي: "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام. نأمل العثور على المزيد من الأحياء".

ويعمل نحو 300 رجل إطفاء وسط الحطام بالاستعانة بكلاب مدربة لمحاولة تحديد أماكن الناجين.

وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة.

وأجريت للجسر، الذي أقيم في ستينيات القرن الماضي، أعمال إعادة هيكلة عام 2016، وقالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره.

والطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية وساحل جنوب فرنسا.