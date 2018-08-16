والطائرتان من طراز إف-22 موجودتان في أوروبا ضمن 13 طائرة لإجراء سلسلة من عمليات الانتشار قصيرة المدى في دول مثل اليونان وبولندا بالإضافة إلى مهام تدريبية أخرى مقررة في أماكن غير معلن عنها في الأيام المقبلة.

وقال الكولونيل ليزلي هوك القيادي بمقر القوات الجوية الأميركية في أوروبا إن الانتشار النرويجي استمر يوما واحدا لكنه سيرسي قاعدة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وهي تعمل على تكامل وتعزيز قدراتها الحربية في هذا المجال.

وتابع هوك للصحفيين في النرويج أن الانتشار الأميركي جزء من جهود واشنطن الأميركية لطمأنة الحلفاء الأوروبيين بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.