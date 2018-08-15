وبعد أن هطلت الأمطار بغزارة لعدة أيام في شمال شرق الولايات المتحدة أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات جديدة للمناطق الواقعة حول بينغهامتون في ولاية نيويورك قرب حدود بنسلفانيا.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سينيكا في نيويورك في بيان "الكثير من الطرق مغلقة حاليا ولا ينصح بالسفر غير الضروري.. نطالب المواطنين بالاحتماء داخل منازلهم والانتقال إلى أماكن مرتفعة إذا كانوا يعانون من ارتفاع المياه".

وأظهرت لقطات مصورة استخدام فرق الإنقاذ طوافات لسحب أشخاص من ممرات مائية زادت فيها المياه بالإضافة إلى منازل وسيارات غمرتها المياه. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن أجزاء من المنطقة قد تشهد هطولا غزيرا للأمطار.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من ثمانية آلاف شخص في المناطق المنكوبة وقال الصليب الأحمر إنه يدير مناطق إيواء. ولم يتضح على الفور عدد قاطني هذه المناطق.

ورفعت بنسلفانيا ونيويورك حالة التأهب في مراكز الطوارئ لمواجهة العواصف التي بدأت في مطلع الأسبوع.