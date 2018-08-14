من المقرر أن يسهم الإجراء الذي وقع عليه ترامب في زيادة الرواتب العسكرية بنسبة 2.6 بالمائة، وهي أكبر زيادة منذ تسعة أعوام.

يضعف مشروع القانون مساعي فرض قيود صارمة على شركة الاتصالات الصينية زد تي إي.

كما يسمح لترامب بإلغاء العقوبات المفروضة على الدول التي اشترت أسلحة روسية وتريد الآن شراء معدات عسكرية أميركية.

لا يوفر مشروع القانون أي أموال لقوة الفضاء التي طلب ترامب تشكيلها، لكنه يسمح بالعرض العسكري الذي يرغب الرئيس في تنظيمه بواشنطن في نوفمبر / تشرين ثان.

يعالج هذا الإجراء أيضا الاعتداء الجنسي على الأطفال في القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

كان قد تم الكشف عن هذه القضية في تحقيق لأسوشيتد برس في ربيع هذا العام.