وكان ترامب قد تعرض لانتقادات حادة بسبب عدم إدانته الصريحة لتظاهرات النازيين الجدد بعد أحداث 12 أغسطس 2017.

وصرح ترامب أنه "يدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف" داعيا إلى الوحدة الوطنية بعد عام على تجمع النازيين الجدد الدامي في شارلوتسفيل.

وكتب ترامب في تغريدة "تجمع شارلوتسفيل قبل عام أدى إلى انقسامات لا معنى لها"، مضيفا "علينا أن نتحد كأمة.. السلام لجميع الأميركيين".

وقبل عام، نظم نازيون جدد تجمعا في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا احتجاجا على مشروع للبلدية.

واندلعت في نهاية التحرك صدامات بين منادين بتفوق العرق الأبيض ومتظاهرين آخرين مناهضين لهم.



واندفع مناصر للنازيين الجدد بسيارته على تجمع لمتظاهرين ضد العنصرية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 19 آخرين.









