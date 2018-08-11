وكانت الطائرة التابعة لشركة "ديمون إير" في رحلة جوية مدتها 42 دقيقة، السبت، من تاناه ميراه في منطقة بوفين ديغول إلى أوكسيبيل، بمنطقة بيغونونغان بينتانغ.

قال قائد الشرطة المحلية اللفتنانت كولونيل مايكل مومبونان، إن الطائرة التي تقل طيارين اثنين وسبعة ركاب أقلعت من تاناه ميراه الساعة 1:42 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر وصولها الساعة 2:20 بعد الظهر.

وذكر مومبونان، أن الطائرة فقدت الاتصال بعدما اتصلت ببرج المراقبة في أوكسبيل وتم توجيهها إلى مدرج للهبوط.

يشار إلى أن الطائرات هي الطريقة العملية الوحيدة للوصول إلى العديد من المناطق في إقليمي بابوا وبابوا الغربية، وهما يقعان في منطقة جبلية ذات غابات.